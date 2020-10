Gol, spettacolo e rimonte: il Sassuolo si prende derby e secondo posto (Di domenica 18 ottobre 2020) Pomeriggio di ordinaria follia al Dall’Ara: come previsto alla vigilia, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo è stracolmo di gol ed emozioni. Alla fine il tabellino premia però i neroverdi, poiché recita Bologna-Sassuolo 3-4. Un successo di rimonta per i ragazzi di De Zerbi, che hanno ribaltato una partita pressoché persa. Sotto 3-1 al 60′, il Sassuolo si è reso protagonista di una clamorosa rimonta grazie alle firme di Djuricic, Caputo e all’autogol di Tomiyasu. Di Soriano, Berardi, Svanberg e Orsolini le altre reti. Con questo successo dalle zone di Reggio Emilia è lecito sognare: il Sassuolo è secondo a due punti dal Milan capolista. Bologna-Sassuolo 3-4 La partita I due tecnici si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Pomeriggio di ordinaria follia al Dall’Ara: come previsto alla vigilia, ilemiliano tra Bologna eè stracolmo di gol ed emozioni. Alla fine il tabellino premia però i neroverdi, poiché recita Bologna-3-4. Un successo di rimonta per i ragazzi di De Zerbi, che hanno ribaltato una partita pressoché persa. Sotto 3-1 al 60′, ilsi è reso protagonista di una clamorosa rimonta grazie alle firme di Djuricic, Caputo e all’autogol di Tomiyasu. Di Soriano, Berardi, Svanberg e Orsolini le altre reti. Con questo successo dalle zone di Reggio Emilia è lecito sognare: ila due punti dal Milan capolista. Bologna-3-4 La partita I due tecnici si ...

