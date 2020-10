Cosa prevede il nuovo Dpcm del 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Il governo è pronto a firmare un nuovo Dpcm che arriva pochi giorni dopo quello firmato martedì scorso ma che vista la crescita esponenziale dei casi di Covid-19 si è reso necessario. Il nuovo decreto segue di poche ore l'incontro avuto con le Regioni per limare le ultime differenze ed incongruenze. Su tutto ha pesato il documento del Comitato Tecnico Scientifico che chiedeva limitazioni e restrizioni molto più pesanti di quelle in vigore fino ad oggi.Ecco quello che prevede il nuovo Dpcm:Bar e ristorantiConfermato quanto avviene già in Lombardia da qualche giorno: chiusura alle 24 e, per i bar dalle 18 obbligo di servire solo le persone ai tavoli. Non è ancora chiaro se entrerà in vigore la norma dei tavoli con al massimo 6 persone per ... Leggi su panorama (Di domenica 18 ottobre 2020) Il governo è pronto a firmare unche arriva pochi giorni dopo quello firmato martedì scorso ma che vista la crescita esponenziale dei casi di Covid-19 si è reso necessario. Ildecreto segue di poche ore l'incontro avuto con le Regioni per limare le ultime differenze ed incongruenze. Su tutto ha pesato il documento del Comitato Tecnico Scientifico che chiedeva limitazioni e restrizioni molto più pesanti di quelle in vigore fino ad oggi.Ecco quello cheil:Bar e ristorantiConfermato quanto avviene già in Lombardia da qualche giorno: chiusura alle 24 e, per i bar dalle 18 obbligo di servire solo le persone ai tavoli. Non è ancora chiaro se entrerà in vigore la norma dei tavoli con al massimo 6 persone per ...

