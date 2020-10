Coronavirus in Serie A: aumentano i contagi nel Parma, accertato il settimo positivo (Di domenica 18 ottobre 2020) settimo contagiato nel Parma. Nei giorni scorsi erano emersi 4 casi e ieri altri due, prima di partire per il Friuli, dove oggi e’ in programma Udinese-Parma alle 18. Il club comunica che l’ultimo ciclo di tamponi molecolari fatti ieri sera a Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, tranne che per un atleta, asintomatico, “prontamente isolato“. Il club riferisce che “l’esito dei tamponi molecolari consentira’, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo Figc, del Cts e della Circolare del Ministero della Salute”. L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020)ato nel. Nei giorni scorsi erano emersi 4 casi e ieri altri due, prima di partire per il Friuli, dove oggi e’ in programma Udinese-alle 18. Il club comunica che l’ultimo ciclo di tamponi molecolari fatti ieri sera a Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, tranne che per un atleta, asintomatico, “prontamente isolato“. Il club riferisce che “l’esito dei tamponi molecolari consentira’, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo Figc, del Cts e della Circolare del Ministero della Salute”. L'articolo MeteoWeb.

