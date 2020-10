Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 182020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di ...

acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - realvarriale : Sul campo @sscnapoli sa solo vincere. In un tempo gli uomini di #Gattuso,che da una lezione tattica a #Gasperini,tr… - TeresaBellanova : Questo non è il tempo delle #tasse. Questo è il tempo di guardare il Paese reale e sostenerlo negli sforzi che sta… - tomlinsonheart_ : @thinwhitvlies amore mio sappi che anche se te andrai io ci sarò sempre ok? prenditi il tuo tempo, ti amo - concertslove_ : @helloimselene scusami ma è quello bianco e grigio che aveva messo nelle stories tempo fa? ?? ha detto come si chiama? -