Calcio | Simy cuore spezzato per lacrime e caduti Nigeria

Con questo post sul suo profilo instagram con la foto dell'esultanza dopo la rete alla Juventus, l'attaccante del Crotone, Nwanko Simy, ha portato all'attenzione quanto sta accadendo nel suo paese ...

Serie A. Pareggio con la Juve: il “giovane” e “piccolo” Crotone dà lezione alla Vecchia e nobile Signora

Il match Crotone Juventus, valevole per la quarta giornata di andata del campionato di calcio Serie A Tim, è terminato in parità (1-1). La Juve arriva nella città Pitagorica in “bolla” senza Cristiano ...

