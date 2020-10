Bologna-Sassuolo | è la fiera del goal nel derby | 4-3 per i neroverdi

(Di domenica 18 ottobre 2020)bellissimo in Emilia-Romagna.salgono sulla giostra delemozionando tutto il pubblico presente ed i telespettatori a casa. Vince 4-3 ile vola al secondo posto in classifica alle spalle del Milan. Il, invece, apre ufficialmente la sua crisi. I, mai domi, sono riusciti a recuperare due reti, portandosi da 3-1 a 3-4. Una gara giocata a mille da entrambe le squadre che hanno animato una partita emozionante.(Getty Images): altalena di emozioni al “Dall’Ara” Un saliscendi di emozioni nel lunch-match della domenica di Serie A. Il “emiliano” ...

DAZN_IT : 09' - Bologna Sassuolo 1-0 18' - Bologna Sassuolo 1-1 39' - Bologna Sassuolo 2-1 60' - Bologna Sassuolo 3-1 64' - B… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 3-4, autorete di Tomiyasu T. (BOL) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Bologna 3-4* Sassuolo *(o.g Tomiyasu 77’) #SSFootball - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA: pazzo 4-3 a #Bologna, il #Sassuolo vince ed è secondo a -2 dal #Milan! LIVE alle 15: #SpeziaFiorentina e #TorinoCagl… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: 3-4 pirotecnico al Dall'Ara: il Bologna spreca una grande occasione, i tre punti vanno al Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sassuolo

Il tabellino di Bologna – Sassuolo del 18 ottobre 2020, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021 BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (65' Mbaye), Danilo, ...Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra il Bologna e il Sassuolo. La squadra di De Zerbi si è imposta per 3-4. I marcatori del Bologna sono stati Soriano, Svanberg e Orsolini. Mentre per il ...