Arrestato per spaccio: cocaina ed eroina per circa € 20.000 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il pomeriggio del 13 ottobre scorso, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, al culmine di una serrata attività di indagine, ha Arrestato, nella flagranza dei reati sopra indicati, un pregiudicato mazarese di 39 anni, Giuseppe Foggia. Più nel dettaglio, l’arresto si inserisce nell’ambito delle mirate attività di... L'articolo Arrestato per spaccio: cocaina ed eroina per circa € 20.000 puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 18 ottobre 2020) Il pomeriggio del 13 ottobre scorso, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, al culmine di una serrata attività di indagine, ha, nella flagranza dei reati sopra indicati, un pregiudicato mazarese di 39 anni, Giuseppe Foggia. Più nel dettaglio, l’arresto si inserisce nell’ambito delle mirate attività di... L'articoloperedper€ 20.000 puoi vederlo su: Tvio Trapani.

chetempochefa : 'Sono stata arrestato durante la presidenza a Nixon, per un ordine della casa bianca. Speriamo che tutto vada bene… - NicolaMorra63 : La collaborazione tra forze di polizia e magistrature di paesi diversi è la.chiave di volta per sconfiggere le mafi… - LegaSalvini : FALSIFICA UN PASSAPORTO PER AVERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, ARRESTATO IMMIGRATO - tisvampu : @Gianluc54410558 Quando lo hanno arrestato per portarlo a Campo Imperatore il GRAND'UOMO si piscio' addosso - Rizzoglio : RT @e_guarducci: #Minsk Per questo ha continuamente arrestato giornalisti e rimosso licenze. Per questo ha chiesto ad @a1belarus di limita… -