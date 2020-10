Anticipazioni Una vita – 19 ottobre – Felipe sotto indagine? (Di domenica 18 ottobre 2020) Una vita ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 19 ottobre 2020. La soap iberica continua a raccontarci le vicende di tutti i cittadini di Acacias e soprattutto di Felipe. Le Anticipazioni di Una vita infatti ci rivelano che l’avvocato potrebbe finire presto nel mirino della giustizia. Il motivo? La morte di Alfredo spingerò il Commissario a fare delle dovute indagini e a concentrarsi proprio sul vedovo. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una vita, Genoveva ha deciso di mettere in atto un piano diabolico per disfarsi del marito. Ormai in ginocchio, la donna non ha visto altra via d’uscita che commettere un delitto. La sua intelligenza però l’ha spinta a crearsi l’alibi perfetto per non finire nei guai: ... Leggi su giornal (Di domenica 18 ottobre 2020) Unaci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 192020. La soap iberica continua a raccontarci le vicende di tutti i cittadini di Acacias e soprattutto di. Ledi Unainfatti ci rivelano che l’avvocato potrebbe finire presto nel mirino della giustizia. Il motivo? La morte di Alfredo spingerò il Commissario a fare delle dovute indagini e a concentrarsi proprio sul vedovo. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una, Genoveva ha deciso di mettere in atto un piano diabolico per disfarsi del marito. Ormai in ginocchio, la donna non ha visto altra via d’uscita che commettere un delitto. La sua intelligenza però l’ha spinta a crearsi l’alibi perfetto per non finire nei guai: ...

redazionetvsoap : #TempestaDAmore #Anticipazioni #PuntateItaliane Sta per arrivare il momento di una BRUTTA SCOPERTA per il nostro Ro… - JohnHard3 : Il governo verso una nuova stretta. Speranza: “Ristoro per le attività chiuse”. Chigi: “Anticipazioni di queste ore… - prestia_fabio : RT @marcodifonzo: ++ palazzo Chigi: anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni su DPCM sono da ritenersi fughe in avanti e ip… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Fonti #PalazzoChigi: le anticipazioni sulle misure per contenere il #coronavirus che circolano sono “fughe in avanti e i… - speranza58 : RT @marcodifonzo: ++ palazzo Chigi: anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni su DPCM sono da ritenersi fughe in avanti e ip… -