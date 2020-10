Almeno 22 persone sono state travolte da una frana in Vietnam (Di domenica 18 ottobre 2020) Domenica Almeno 22 persone sono state travolte da una frana nella regione di Quang Tri, nel Vietnam centrale, ha riportato l’agenzia di stampa di stato Vietnam News Agency. Finora sono stati recuperati i corpi di tre persone e continuano le Leggi su ilpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Domenica22da unanella regione di Quang Tri, nelcentrale, ha riportato l’agenzia di stampa di statoNews Agency. Finorastati recuperati i corpi di tree continuano le

Domenica almeno 22 persone sono state travolte da una frana nella regione di Quang Tri, nel Vietnam centrale, ha riportato l’agenzia di stampa di stato Vietnam News Agency. Finora sono stati ...

Domenica almeno 22 persone sono state travolte da una frana nella regione di Quang Tri, nel Vietnam centrale, ha riportato l'agenzia di stampa di stato Vietnam News Agency. Finora sono stati ...