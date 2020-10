Under 17 – La Roma batte il Benevento (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma – Battuto il Benevento in categoria U17. Alle ore 14.30 di oggi al Centro Sportivo di Trigoria la Roma ha affrontato il Benevento, match … L'articolo Under 17 – La Roma batte il Benevento proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 ottobre 2020)– Battuto ilin categoria U17. Alle ore 14.30 di oggi al Centro Sportivo di Trigoria laha affrontato il, match … L'articolo17 – Lailproviene da ForzAzzurri.net.

fracatz : @CarloCalenda orimai pe' Roma nemmeno NOI del partito degli under 70.000 (google) vediamo soluzioni possibili, alme… - ottopagine : Under 17, sconfitta a Trigoria contro la Roma #Benevento - LuiAie : @MattBest__ Under che, ricordiamolo, a Roma non lo potevano più vedere e dovevamo prenderlo noi.. - Filippopompei : Lazio, pronta nuova stretta: lezioni a distanza in licei e università, stop allo sport per under 18 - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid, nel Lazio pronta nuova stretta: lezioni a distanza in licei e università, stop allo sp… -