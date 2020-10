Tennis | ATP Colonia I 2020 | la finale sarà tra Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) A, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Indoors di, il primo dei due consecutivi nella località tedesca, oggi, sabato 17 ottobre, sul veloce indoor teutonico sono state disputate le semifinali del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si giocherà la. Giornata storta per i due spagnoli ancora in corsa, entrambi eliminati: Alejandro Davidovich Fokina lotta per un’ora e 49 minuti con la testa di serie numero 1, il padrone di casa, che si impone per 7-5 7-6 (3), mentre la testa di serie numero 2, Roberto Bautista Agut, combatte per tre set ma cede al numero 3 del seeding, il canadese Félix, vincitore per ...