"Sono stata violentata" la rivelazione di un'inquilina del Grande Fratello Vip (Di sabato 17 ottobre 2020) Lasciano interdetti e stupiti le parole rivelate durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip di Adua del Vesco. La giovane attrice protagonista attiva insieme a Massimiliano Morra di quello che è stato definito l'Ares film, nonostante la sua giovane età, ha molto da raccontare del suo vissuto. Dopo essere stata per finzione la fidanzata di Gabriel Garko e di Massimiliano Morra oggi Adua, il cui vero nome è Rosalinda, ha confessato nel corso di un momento riservato d'aver subito molto piccola una violenza carnale. Adua ricorda con dolore quella esperienza, un qualcosa che l'ha toccata profondamente: "I miei ricordi sono offuscati perché la mia mente cerca di cancellare. Conoscevo quella persona, mi ha dato un passaggio in macchina e io ingenuamente ho accettato senza malizia, ...

