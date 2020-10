Serie A, Inter-Milan 0-2, Sampdoria-Lazio 0-0. Poker del Napoli all’Atalanta (Di sabato 17 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Alle 18 il derby di Milano. In campo anche Juve, Napoli e Lazio. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Nella prima partita di giornata il Napoli 4-1 l’Atalanta e si porta in scia proprio della Dea.. Alle 18 due sfide: Inter-Milan e Sampdoria-Lazio. A chiudere il programma Crotone-Juventus. Serie A, i risultati di sabato 17 ottobre 2020 Di seguito i risultati di sabato 17 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata di Serie A. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Napoli-Atalanta 4-1Inter-Milan ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Alle 18 il derby dio. In campo anche Juve,. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Nella prima partita di giornata il4-1 l’Atalanta e si porta in scia proprio della Dea.. Alle 18 due sfide:. A chiudere il programma Crotone-Juventus.A, i risultati di sabato 17 ottobre 2020 Di seguito i risultati di sabato 17 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata diA. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Atalanta 4-1...

FIGCfemminile : SERIE ??? | ?? Sassuolo e Florentia danno il via alla 6a giornata. L’Empoli ospita il Napoli, domenica spazio a… - SkySport : ?? PER LA MAGLIA ?? INTER ?? MILAN ??? Sabato 17 ottobre alle 18:00 ?? Su Sky Sport Serie A #DerbyMilano - SkySport : ?? PER LA MAGLIA ?? INTER ?? MILAN ??? Sabato 17 ottobre dalle 17:00 ?? Su Sky Sport Serie A #DerbyMilano - cmdotcom : #SerieA, la MOVIOLA LIVE: #Kolarov colpisce #Ibra, è rigore per il #Milan - maldiniforever3 : RT @TuttoMercatoWeb: Doppietta di Ibra e Milan sul 2-0 contro l'Inter: super assist di Leao -