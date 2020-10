Sassuolo, De Zerbi: "Vincere con il Bologna per morale e classifica" (Di sabato 17 ottobre 2020) Sassuolo - " Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma i tanti calciatori convocati in Nazionale sono stati gratificanti per il Sassuolo, basta pensare ai primi gol per Caputo e Berardi . Su ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- " Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma i tanti calciatori convocati in Nazionale sono stati gratificanti per il, basta pensare ai primi gol per Caputo e Berardi . Su ...

