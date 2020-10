PAGELLE Sampdoria Lazio | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Augello: CaicedoAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Sampdoria

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Sampdoria Lazio Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Lazio, valido per la 4ª ...22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.45 Ecco le pagelle: POLONIA (4-2-3-1): Fabianski 6; Kedziora 6, Glik 6, Walukiewicz 6.5, Bereszynski 5; Krychowiak 5, Moder 6; Szyma ...