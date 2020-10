Manovra, accordo sull’assegno unico (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, via libera all’assegno unico. Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri. ROMA – Si è concluso con una fumata bianca il vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Cinque ore di discussioni per trovare l’accordo sulla legge di bilancio, attesa nella serata di sabato 17 ottobre 2020 in Consiglio dei ministri. Il via libera è atteso nelle prossime ore, con il provvedimento che presto arriverà in Parlamento per la consueta discussione prima dell’approvazione definitiva. Si tratta di un passaggio fondamentale per rilanciare l’economia. Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra Cinque ore di vertice a Palazzo Chigi per ottenere il via libera alla Manovra. Diversi i temi affrontati in questa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Vertice a Palazzo Chigi sulla, via libera all’assegno. Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri. ROMA – Si è concluso con una fumata bianca il vertice a Palazzo Chigi sulla. Cinque ore di discussioni per trovare l’sulla legge di bilancio, attesa nella serata di sabato 17 ottobre 2020 in Consiglio dei ministri. Il via libera è atteso nelle prossime ore, con il provvedimento che presto arriverà in Parlamento per la consueta discussione prima dell’approvazione definitiva. Si tratta di un passaggio fondamentale per rilanciare l’economia. Vertice a Palazzo Chigi sullaCinque ore di vertice a Palazzo Chigi per ottenere il via libera alla. Diversi i temi affrontati in questa ...

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, via libera all'assegno unico. Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri.

Manovra: 'Assegno unico da luglio 2021, vale 3 miliardi'

Misura destinata a chi abbia figli. Non c'è ancora un accordo invece sulle due nuove tasse, plastic tax e sugar tax. E' terminata alle 3.20 la prima parte del vertice tra i capi delegazione e il premi ...

Misura destinata a chi abbia figli. Non c'è ancora un accordo invece sulle due nuove tasse, plastic tax e sugar tax. E' terminata alle 3.20 la prima parte del vertice tra i capi delegazione e il premi ...