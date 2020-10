Manila Nazzaro, un passato difficile per l’ex Miss Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Manila Nazzaro attuale compagna di Nicola Amoruso ha avuto una forte delusione d’amore in passato che le ha segnato la vita Fonte: Instagram @ManilaNazzaroManila Nazzaro è tornata sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo per via della sua partecipazione a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso. La coppia si è mostrata piuttosto solida ed è riuscita a superare le tentazioni. Probabilmente anche per via delle esperienze passate dei due e della maturità che hanno raggiunto ora. Una relazione che procede a gonfie vele che ben presto sarà consolidata dal matrimonio, così come annunciato dalla showgirl sui social network, dove ha mostrato orgogliosamente l’anello ricevuto dal ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020)attuale compagna di Nicola Amoruso ha avuto una forte delusione d’amore inche le ha segnato la vita Fonte: Instagram @è tornata sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo per via della sua partecipazione a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso. La coppia si è mostrata piuttosto solida ed è riuscita a superare le tentazioni. Probabilmente anche per via delle esperienze passate dei due e della maturità che hanno raggiunto ora. Una relazione che procede a gonfie vele che ben presto sarà consolidata dal matrimonio, così come annunciato dalla showgirl sui social network, dove ha mostrato orgogliosamente l’anello ricevuto dal ...

