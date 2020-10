Laboratorio per la coltivazione di marijuana in casa | denunciato operaio 34 enne

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nella serata di ieri, 16 ottobre, i carabinieri del nucleo operativo di Atessa diretto da Federico Ciancio ha effettuato una perquisizione locale d'iniziativa in un'abitazione di Lanciano dove ha ...

istsupsan : Al via #influnet la sorveglianza ISS che quest’anno monitorerà sia #virusinfluenzale che #SARSCoV2. I medici sentin… - iguanadan : RT @LibreriaEssai: La libreria Essai è lieta di ospitare Daniele Bergesio @iguanadan che condurrà un divertente laboratorio basato sul suo… - LibreriaEssai : La libreria Essai è lieta di ospitare Daniele Bergesio @iguanadan che condurrà un divertente laboratorio basato sul… - mandvzukic : pensando ai bimbi viziati su tiktok che scrivono ??????a scuola!!! si rispettano????le regole???? NON CHIUDETELE!!!!???? q… - smilypapiking : RT @claudiomontar: @Agnese73186871 Crisanti sembra uno scienziato totalmente concentrato nella mera soluzione tecnica dell'epidemia. Dice f… -

Ultime Notizie dalla rete : Laboratorio per

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

L’AQUILA – Tamponi di massa, oltre alla preparazione dei reparti di terapia intensiva, scorte e produzione di farmaci strategici e controlli severi sull’uso delle mascherine: sono alcuni dei 10 punti ...Ci sono inoltre 439 persone in isolamento domiciliare. È quanto si legge nel bollettino dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in base ai dati dell'Usl. ALTO ADIGE I laboratori dell'Azienda ...