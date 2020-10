Juventus, infortunio Ramsey: ecco quando dovrebbe rientrare (Di sabato 17 ottobre 2020) Questa pausa Nazionali è stata particolarmente indigesta per la Juventus, che ora deve fare a meno di giocatori piuttosto importanti. Tra positività al Covid-19 ed infortuni vari, Andrea Pirlo, in vista del match di questa sera contro il Crotone, dovrà rinunciare a: Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Quest’ultimo è stato uno degli uomini di spicco di questo inizio di stagione della Vecchia Signora che si è conquistato un posto da titolare a suon di prestazioni convincenti, soprattutto in allenamento. Ma ancora una volta, il gallese ha messo in mostra tutta la sua fragilità fisica ed è rientrato anzitempo dal ritiro della sua Nazionale a causa di un infortunio muscolare di lieve entità. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Questa pausa Nazionali è stata particolarmente indigesta per la, che ora deve fare a meno di giocatori piuttosto importanti. Tra positività al Covid-19 ed infortuni vari, Andrea Pirlo, in vista del match di questa sera contro il Crotone, dovrà rinunciare a: Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Paulo Dybala e Aaron. Quest’ultimo è stato uno degli uomini di spicco di questo inizio di stagione della Vecchia Signora che si è conquistato un posto da titolare a suon di prestazioni convincenti, soprattutto in allenamento. Ma ancora una volta, il gallese ha messo in mostra tutta la sua fragilità fisica ed è rientrato anzitempo dal ritiro della sua Nazionale a causa di unmuscolare di lieve entità. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

