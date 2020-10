Il drammatico appello di Merkel: «Vi prego, se potete restate a casa» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Vi prego, se potete restate a casa»: è il drammatico, inedito, appello della cancelliera Angela Merkel, mai così preoccupata per il boom di contagi apparentemente inarrestabile. Un trend esponenziale certificato quotidianamente dall’Istituto Robert Koch, la massima autorità sanitaria sul Covid-19. Il report di ieri è un vero bollettino di guerra: 7.830 nuovi casi e 2.400 ricoveri in più nelle ultime 24 ore sono numeri da record, ben peggiori della “fase uno” che la Germania ha gestito impeccabilmente. «So bene che … Continua L'articolo Il drammatico appello di Merkel: «Vi prego, se potete ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) «Vi, se»: è il, inedito,della cancelliera Angela, mai così preoccupata per il boom di contagi apparentemente inarrestabile. Un trend esponenziale certificato quotidianamente dall’Istituto Robert Koch, la massima autorità sanitaria sul Covid-19. Il report di ieri è un vero bollettino di guerra: 7.830 nuovi casi e 2.400 ricoveri in più nelle ultime 24 ore sono numeri da record, ben peggiori della “fase uno” che la Germania ha gestito impeccabilmente. «So bene che … Continua L'articolo Ildi: «Vi, se...

petej111 : RT @carlasignorile: #COVID19, drammatico appello ai tedeschi della Cancelliera #Merkel in un video messaggio: restate in casa e limitate qu… - zazoomblog : Drammatico appello della Merkel ai tedeschi: «Vi chiedo di stare a casa. La situazione è grave» - #Drammatico… - SecolodItalia1 : Drammatico appello della Merkel ai tedeschi: «Vi chiedo di stare a casa. La situazione è grave»… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #COVID19, drammatico appello ai tedeschi della Cancelliera #Merkel in un video messaggio: restate in casa e limitate qu… - carlasignorile : #COVID19, drammatico appello ai tedeschi della Cancelliera #Merkel in un video messaggio: restate in casa e limitat… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatico appello Angela Merkel, drammatico appello ai tedeschi: "Coronavirus, per favore restate a casa. Si decide il Natale" Liberoquotidiano.it Coronavirus: Abbo, Gibelli e Natta tra i firmatari dell’appello per il Mes

Imperia. I nomi del presidente della Provincia e sindaco di Lucinasco Domenico Abbo e dei primi cittadini di Camporosso Davide Gibelli e di Cesio Fabio Natta, compaiono tra i firmatari dell’appello la ...

Il Garante per l’infanzia di Palermo: «Far sbarcare i minori dalle navi quarantena»

Dopo questo drammatico episodio Pasquale D’Andrea ... Otto organizzazioni hanno sottoscritto un appello rivolto al governo affinché nessun minore sia costretto a trascorrere la quarantena in mare. «La ...

Imperia. I nomi del presidente della Provincia e sindaco di Lucinasco Domenico Abbo e dei primi cittadini di Camporosso Davide Gibelli e di Cesio Fabio Natta, compaiono tra i firmatari dell’appello la ...Dopo questo drammatico episodio Pasquale D’Andrea ... Otto organizzazioni hanno sottoscritto un appello rivolto al governo affinché nessun minore sia costretto a trascorrere la quarantena in mare. «La ...