Handanovic non ci sta: «Serviva un po’ di cattiveria in più» (Di domenica 18 ottobre 2020) Samir Handanovic non ha digerito da capitano il ko maturato dall’Inter nel derby con il Milan. «Io non parlo di sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più – ha detto ai canali ufficiali -. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che non dobbiamo portarci è il disequilibrio e i gol presi. Dobbiamo essere più bravi ad avere equilibrio e concedere meno occasioni. Non hanno creato molto questa sera ma hanno raccolto di più di noi. Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Samirnon ha digerito da capitano il ko maturato dall’Inter nel derby con il Milan. «Io non parlo di sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico diin più – ha detto ai canali ufficiali -. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che non dobbiamo portarci è il disequilibrio e i gol presi. Dobbiamo essere più bravi ad avere equilibrio e concedere meno occasioni. Non hanno creato molto questa sera ma hanno raccolto di più di noi. Dobbiamo ...

