Gulabi gang | giustizia in rosa

(Di sabato 17 ottobre 2020)prende il nome dal coloredelle loro uniformi. La banda, formata da Sampat Pal Devi, agisce contro le violenze e i maltrattamenti. Armate di lathi si fannoin un sistema che le vuole vittime e deboli. Members of “” – Photo Credits: web Questioni di“Quando vado in giro con un bastone, è per farmi temere dagli uomini. Non lo uso sempre, ma aiuta a cambiare la mente degli uomini che pensano di essere più potenti di me”. A parlare è Sampat Pal Devi, un donna del nord dell’India che non riusciva più a sopportare di veder compiere atti di violenza sulle donne del suo villaggio. Nel 2006, con un numero crescente di donne al suo fianco, Sampat Pal ...