GFVip | Elisabetta Gregoraci manda dei messaggi in codice a qualcuno fuori dalla casa?

(Di sabato 17 ottobre 2020)in queste ultime ore è finita al centro del gossip per degli strani gesti che fa ogni qualvolta si parli di lei e Pierpaolo Pretelli. I due sembrerebbero aver formato “la coppia” della, tuttavia, l’ex di Briatore non è affatto convinta di questo sentimento. La donna, infatti, pare aver liquidato Pretelli con … L'articolo

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - GrandeFratello : Una storia destinata a durare o a morire sul nascere? Stasera aggiungeremo nuovi elementi... Elisabetta e Pierpaolo… - alexandraava98 : RT @arcobaleno8_: #GFVIP Mi sta facendo una tenerezza assurda Stefania. Forse l'ha turbata questa discussione con Elisabetta e l'ho vista… - DesireeSbarbat1 : RT @TrashAmmme: Matilde: tu avevi scelto di saluare Tommaso Stefania: e tu chi hai scelto? Eh? Matilde: ???? Stefania: hai scelto di salutare… - xbestronger : RT @TrashAmmme: Matilde: tu avevi scelto di saluare Tommaso Stefania: e tu chi hai scelto? Eh? Matilde: ???? Stefania: hai scelto di salutare… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Elisabetta

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 16 ottobre è stata ricca di colpi di scena e di momenti di tensione. Uno degli argomenti che è spesso al centro dell’attenzione di questa ediz ...Altro momento intimo tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Pretelli viene isolato in confessionale, mentre Gregoraci è in Mistery Room. Signorini li sottopone ad una intervista doppia per ca ...