DIRETTA Sci alpino, seconda manche femminile Soelden LIVE: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima manche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche gigante di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Subito grande Italia sul Rettenbach, perchè al termine della prima prova in testa alla classifica ci sono Marta Bassino e Federica Brignone. Grandissima prestazione della piemontese, che ha davvero sciato ai limiti della perfezione, in particolare sul muro. A tenere il passo di Bassino è stata solo parzialmente Brignone, staccata di 58 centesimi dalla connazionale. Sul podio virtuale c'è la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+0.92), ma ci proveranno anche la svizzera ...

