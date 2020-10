Cremona | atti persecutori e minacce | 10 denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno denunciato a Casalmorano, in provincia di, dieci persone, tutte di nazionalità indiana, pernei confronti di un connazionale. L'uomo, che aveva aperto un negozio di generi alimentari indiani che si metteva in concorrenza con quelli già presenti sul territorio, era stato vittima fra agosto e settembre scorsi di, furto in abitazione, danneggiamento edi morte. Gli altri appartenenti alla comunità indiano, ritenendo la concorrenza della nuovavità irrispettosa, hanno continuato a vessare il connazionale, arrivando anche adrarlo in un luogo isolato per picchiarlo e a entrare nella sua abitazione per danneggiarla e rubare.