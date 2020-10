Covid | il direttore del Cotugno | “Il virus non scherza | ci sono molti pazienti intubati con criticità”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “C’è stato un incremento così veloce del numero dei contagiati che ci ha preso un pò tutti alla sprovvista”. Lo ha detto Maurizio di Mauro,generale dell’Azienda dei Colli, a margine del Premio Sepe. “Fondamentalmente – ha spiegato – pensavamo al fenomeno del rientro, dell’importazione del, ma poi interi nuclei familiari sicontagiati. Ciononostante in questo momento abbiamo una rete regionale che ci consente di essere abbastanza tranquilli. Ma dobbiamo pensare al peggio e creare le condizioni favorevoli per cui ci siano posti di terapia intensiva disponibili in tutta la regione per immaginare una situazione più drammatica”. La programmazione regionale per l’aumento dei posti letto ...