Chi è Daria Huber | la cantautrice 17enne di X Factor

Daria Huber è una ragazza classe 2003 nata a Napoli ma residente a Vitulazio, in provincia di Caserta. Da sempre appassionata di musica, ha iniziato a suonare e a incidere alcune cover a 12 anni. Ma non tutto è stato semplice all'inizio. Un ragazzo della sua scuola, che a sua volta suonava, diceva infatti che lei faceva schifo, e tutta la sua classe andava dietro al suo giudizio. Una situazione che ha reso la sua adolescenza tutt'altro che semplice. Per prendersi la sua rivincita, la giovane Daria Huber si è presentata a X Factor con grande convinzione, presentando una sua versione di John My Beloved di Sufjan Stevens. Nonostante sembrasse timida, sul palco ha dimostrato grande personalità e grandi doti vocali, conquistando tutti

Daria Huber è una ragazza classe 2003 nata a Napoli ma residente a Vitulazio, in provincia di Caserta. Da sempre appassionata di musica, ha iniziato a suonare e a incidere alcune cover a 12 anni.

