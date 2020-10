Boscaglia: “La squadra sta bene e sta crescendo. Io non in sintonia con la dirigenza? Follia” (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."I giocatori che sono arrivati devono capire cosa voglia dire questo campionato: ci si deve abituare subito a campi come quello del Bisceglie che sono più stretti. Non parliamo solo dal punto tecnico. Staff tecnico e dirigenza non in sintonia? È follia, mi astengo dal rispondere. Il rapporto tra me e la società è straordinario, parlo sempre con Sagramola e Castagnini. Da folli solo pensare questo. Per quanto riguarda gli ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."I giocatori che sono arrivati devono capire cosa voglia dire questo campionato: ci si deve abituare subito a campi come quello del Bisceglie che sono più stretti. Non parliamo solo dal punto tecnico. Staff tecnico enon in? È follia, mi astengo dal rispondere. Il rapporto tra me e la società è straordinario, parlo sempre con Sagramola e Castagnini. Da folli solo pensare questo. Per quanto riguarda gli ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'A Bisceglie con la difesa a tre, Almici ok. Duttilità tattica un valore aggiunto'. E su Floriano...… - Mediagol : Boscaglia: 'A Bisceglie con la difesa a tre, Almici ok. Duttilità tattica un valore aggiunto'. E su Floriano...… - Mediagol : #Boscaglia: “La squadra sta bene e sta crescendo. Io non in sintonia con la dirigenza? Follia” - WiAnselmo : Boscaglia: 'La quadra sta bene e sta crescendo. Io non in sintonia con la dirigenza? Follia'… - Mediagol : Boscaglia: 'La quadra sta bene e sta crescendo. Io non in sintonia con la dirigenza? Follia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia “La Cinghiale contro auto. Attimi di paura per Sarracco ciociariaoggi.it