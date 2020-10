Atp Colonia 2 2020, il montepremi e il prize money con Jannik Sinner (Di sabato 17 ottobre 2020) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Colonia 2 2020, torneo in programma dal 19 al 25 ottobre. Jannik Sinner ritorna in campo e lo fa in Germania dove sono presenti giocatori di livello assoluto come Zverev e Shapovalov, oltre a Schwartzman. Riuscirà l’altoatesino a vincere il suo primo torneo Atp? Tante le aspettative sulle sue spalle dopo i quarti di finale a Parigi. Il prize money complessivo è di 325.610 euro con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 24 mila euro. Circa 5 mila euro per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €7.425 (20 punti) QUARTI DI ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 19 al 25 ottobre.ritorna in campo e lo fa in Germania dove sono presenti giocatori di livello assoluto come Zverev e Shapovalov, oltre a Schwartzman. Riuscirà l’altoatesino a vincere il suo primo torneo Atp? Tante le aspettative sulle sue spalle dopo i quarti di finale a Parigi. Ilcomplessivo è di 325.610 euro con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 24 mila euro. Circa 5 mila euro per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €7.425 (20 punti) QUARTI DI ...

Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Colonia 2 2020, torneo in programma dal 19 al 25 ottobre. Jannik Sinner ritorna in campo e lo fa in Germania dove sono presenti giocatori di livello ...

Il gomito ferma Musetti, Djere in finale in Sardegna

Sotto 4 a 1 nel terzo set il 18enne toscano è costretto a ritirarsi. Un vero peccato. Ma la Top 100 è sempre più vicina ...

