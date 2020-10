Violazioni del codice della strada, la polizia locale intensifica i controlli: minore fermato con motociclo rubato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Aumentano i controlli della polizia locale, finalizzati alla prevenzione e repressione delle Violazioni al codice della strada. Nel corso delle ultime due settimane sono stati contestati circa 600 ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) Aumentano i, finalizzati alla prevenzione e repressione delleal. Nel corso delle ultime due settimane sono stati contestati circa 600 ...

VperVents : @snakecaat Ormai con sta storia del covid il problema neanche sarebbero i parenti ma i solerti membri delle forze d… - cominif : RT @Radicali: Il 16 Ottobre di 20 anni fa Antonio Russo, giornalista di #RadioRadicale, veniva ucciso a Tbilisi in Georgia. Stava documenta… - silvjamanzi : RT @Radicali: Il 16 Ottobre di 20 anni fa Antonio Russo, giornalista di #RadioRadicale, veniva ucciso a Tbilisi in Georgia. Stava documenta… - Cardocan1 : RT @Radicali: Il 16 Ottobre di 20 anni fa Antonio Russo, giornalista di #RadioRadicale, veniva ucciso a Tbilisi in Georgia. Stava documenta… - vittoriostwitt : RT @Radicali: Il 16 Ottobre di 20 anni fa Antonio Russo, giornalista di #RadioRadicale, veniva ucciso a Tbilisi in Georgia. Stava documenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Violazioni del Violazioni Privacy nel settore bancario e finanziario, un corso per proteggere i dati con il Gdpr Agenzia ANSA Cosa rischia chi non rispetta il nuovo dpcm anti-coronavirus?

Lo prevede espressamente l’art. 13 della legge 689/81, quando recita: “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa ...

Party abusivo al porto, nei guai il titolare del locale

Una multa da 5mila euro è scattata per il titolare di un locale del porto di Ancona che lo scorso 3 ottobre aveva organizzato una festa in orario notturno. Un party abusivo dato ...

Lo prevede espressamente l’art. 13 della legge 689/81, quando recita: “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa ...Una multa da 5mila euro è scattata per il titolare di un locale del porto di Ancona che lo scorso 3 ottobre aveva organizzato una festa in orario notturno. Un party abusivo dato ...