Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci dice addio al programma: i motivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lucrezia Comanducci è uno dei personaggi dell'edizione in corso di Uomini e Donne che meglio si è integrata nell'interazione del trono over e quello classico. La donna si è trovata contesa in un triangolo davvero pittoresco, divisa tra Armando Incarnato cavaliere veterano e il tronista Gianluca De Matteis. La dama ha in seguito deciso di farsi corteggiare d'Armando, è uscita più volte con lui ma nonostante tutto il suo modo d'essere non le ha permesso di andare avanti con la conoscenza. La Comanducci ha poi rivelato di voler lasciare il programma, in un'intervista al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato di non vedersi affatto nel ruolo, ogni volta che si rivede si sente una stupida ...

