Tina Cipollari e Giorgio Manetti beccati insieme: la reazione di Gemma (Di venerdì 16 ottobre 2020) In compagnia delle rispettive dolci metà, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sono incontrati per le vie di Firenze. L’opinionista di Uomini e Donne ha salutato l’ex di Gemma Galgani con un abbraccio. Proprio alla dama del Trono Over è andato il primo pensiero e a come avrebbe potuto reagire… La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è stata tra le più famose di Uomini e Donne. Le vicende che hanno legato il “Gabbiano” e la “dama” del Trono Over hanno infatti appassionato gli spettatori durante le ore pomeridiane di Canale 5. La loro relazione, che ha vissuto una serie di alti e bassi, tra liti e riappacificazioni è culminata in un’estate, trascorsa ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020) In compagnia delle rispettive dolci metà,si sono incontrati per le vie di Firenze. L’opinionista di Uomini e Donne ha salutato l’ex diGalgani con un abbraccio. Proprio alla dama del Trono Over è andato il primo pensiero e a come avrebbe potuto reagire… La storia traGalgani eè stata tra le più famose di Uomini e Donne. Le vicende che hanno legato il “Gabbiano” e la “dama” del Trono Over hanno infatti appassionato gli spettatori durante le ore pomeridiane di Canale 5. La loro relazione, che ha vissuto una serie di alti e bassi, tra liti e riappacificazioni è culminata in un’estate, trascorsa ...

basicallysophee : @filtryylovesick È talmente inutile che nemmeno tina cipollari si ricordava di lui?? - ValentinaDiVita : @Eleonor22849454 Ma infatti prima di uomini e donne chi lo conosceva? NESSUNO?? manco Tina Cipollari se lo ricordava FIGURATI - aurotpwk : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - _XheDirectioner : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - ppatrickat : 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non… -