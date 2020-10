Studente positivo all’Istituto Ardea 3: tutta la classe in isolamento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo caso di Coronavirus ad Ardea dove un piccolo Studente dell’Istituto Comprensivo Ardea 3 è risultato positivo. Il ragazzo, che frequenta il primo anno alla scuola media di via Verona, è stato sottoposto alla quarantena domiciliare. L’intera classe, secondo le linee guida della Asl, sarà posta in isolamento a partire da lunedì 19 ottobre. Tutte le famiglie dei compagni di classe del ragazzo positivo sono state informate proprio in queste ore sulle procedure da adottare. Studente positivo all’Istituto Ardea 3: tutta la classe in isolamento su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo caso di Coronavirus addove un piccolodell’Istituto Comprensivo3 è risultato. Il ragazzo, che frequenta il primo anno alla scuola media di via Verona, è stato sottoposto alla quarantena domiciliare. L’intera, secondo le linee guida della Asl, sarà posta ina partire da lunedì 19 ottobre. Tutte le famiglie dei compagni didel ragazzosono state informate proprio in queste ore sulle procedure da adottare.all’Istituto3:lainsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Studente positivo all’Istituto Ardea 3: tutta la classe in isolamento - GuardianoIV : Studente positivo: subito effettuati oltre 30 tamponi all’Itcg Cerboni - vivianam72 : @MRacinic @FabbioSabatini Se uno studente risulta positivo vengono messi in isolamento la classe e i professori che… - cmolit : Grazie alla mamma medico di uno studente di terza media una mia conoscente insegnante ha fatto il tampone dopo che… - clarence101010 : @FuoriRosaTV @CliffBurton6528 Che contino alla cazzo di cane è evidente da sempre... ciò non toglie che lo studente… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Studente positivo: subito effettuati oltre 30 tamponi all’Itcg Cerboni Il Tirreno Covid, 115 casi da ieri in regione

UN QUINTO dei nuovi pazienti ha sintomi. Tredici in più i ricoverati. La situazione negli istituti delle Marche: duemila i ragazzi in quarantena. Tra i prof sono 25 quelli che hanno contratto il Coron ...

Covid e scuola: mio figlio è positivo, cosa devo fare? Cambiano le linee guida in Piemonte

Gli scenari Vediamo nel pratico come vanno gestiti i diversi scenari. Studente positivo a tampone dopo segnalazione della scuola immediato isolamento per 14 giorni i conviventi saranno sottoposti a ta ...

UN QUINTO dei nuovi pazienti ha sintomi. Tredici in più i ricoverati. La situazione negli istituti delle Marche: duemila i ragazzi in quarantena. Tra i prof sono 25 quelli che hanno contratto il Coron ...Gli scenari Vediamo nel pratico come vanno gestiti i diversi scenari. Studente positivo a tampone dopo segnalazione della scuola immediato isolamento per 14 giorni i conviventi saranno sottoposti a ta ...