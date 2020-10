Scuole chiuse | contro De Luca manifestazioni in piazza e petizioni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo Dechiude leperché non è capace di chiudere altro. Ma i genitori campani non ci stanno. Proteste social, raccolta di firme: mamme e papà cercano di organizzarsi come possono. C’è anche in programma una manifestazione, pubblicizzata con un gruppo Facebook, “ProtestaDe“. L’appuntamento è per domani, sabato 17 ottobre, alle ore 12, sotto il palazzo della Regione Campania, a via Santa Lucia. Rigorosamente 1 genitore e 1 bambino per ogni famiglia. Questa è la richiesta dei promotori. Un’idea che ha già raccolto numerosi consensi. Mentre scriviamo, le adesioni al gruppo sono già 5000, raccolte in poche ore. Sono invece il doppio, già 10mila, le firme alla petizione lanciata su Change.org, ...