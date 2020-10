Schianto in autostrada, mezzo in fiamme e un morto. Tutto bloccato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Incidente A1 oggi, un morto. autostrada chiusa tra Modena Sud e Valsamoggia. Traffico bloccato in direzione Bologna a causa dello Schianto Terribile incidente avvenuto in autostrada in Emilia Romagna. Nello specifico, nel tratto tra Modena e Valsamoggia, c’è stato uno Schianto tra camion che trasportava rifiuti e una cisterna di benzina. Un morto, si tratta … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) Incidente A1 oggi, unchiusa tra Modena Sud e Valsamoggia. Trafficoin direzione Bologna a causa delloTerribile incidente avvenuto inin Emilia Romagna. Nello specifico, nel tratto tra Modena e Valsamoggia, c’è stato unotra camion che trasportava rifiuti e una cisterna di benzina. Un, si tratta … L'articolo proviene da YesLife.it.

