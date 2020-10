Quelli che minimizzano | contestualizzano | relativizzano | la confusione scientifica ha favorito il virus?

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Corona, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Mentre il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute registra record su record di nuovi casi di contagio da Coronain tutta Italia, e la politica prova a correre ai ripari, c’è chi invoca l’esame di coscienza. Le terapie intensive ancora reggono, ma, dice il virologo Andrea Crisanti, abbiamo perso la capacità di tracciamento. E l’idea di focolai chirurgici (per evitare insostenibili serrate generalizzate) va a farsi benedire. «L’appello al buonsenso va fatto agli italiani», avverte in queste ore Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco. Tra esperti e scienziati, in un’epoca in cui (secondo Piero Angela) il dibattito scientifico avviene in tempo reale e sotto ...