Positivo lo stop alle riforme del Senato

(Di venerdì 16 ottobre 2020) In fretta e furia, dopo aver ottenuto il “taglio del Parlamento”, i demolitori della Costituzione volevano portare alla seconda lettura della Camera il disegno di legge costituzionale che diminuirebbe a 18 anni l’età necessaria a votare per il, che oggi è di 25 anni. La buona notizia, al di là del merito specifico della questione, è che il Gruppo di Italia Viva ha inteso se non fermare, almeno rntare la corsa sfrenata di questa riforma.Non possiamo non immaginare che si tratti di tatticismi da parte del partito di Matteo Renzi, volti con tutta evidenza a ottenere dalla restante parte della maggioranza di governo qualcosa in cambio, magari in una questione, apparentemente distante, come la legge elettorale, ma resta che il Gruppo di I.V. alla Camera ha dichiarato l’intenzione di consentire ...