Nino Frassica | età | altezza | peso | prima moglie collega in Don Matteo | seconda giovane moglie | figlia acquisita

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dobbiamo ringraziare il mitico Renzo Arbore per le risate checi regala da decenni. Quest’ultimo ha debuttato al cinema nel 1983, proprio in un film del celebre conduttore televisivo ed esperto talent scout. Sempre con lui due anni dopo ha intrapreso l’avventura televisiva (Rai) di Quelli della notte. Nello show cult l’attore si calava nella parte dell’esilarante frate Sani Gesualdi, che delirava in assurde conversazioni assieme agli altri ospiti fissi. Il sodalizio artistico e l’amicizia tra l’interprete siciliano e Renzo Arbore non hanno mai visto una fine. Gli showman hanno realizzato una lunghissima serie di lavori insieme, tra programmi e pellicole cinematografiche. Nel frattempoha recitato per il cinema e la televisione, costellando il suo fitto ...