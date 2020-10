Muore a 74 anni e viene messo nella cella frigorifera: si risveglia dopo 24 ore, il fratello è indagato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pensavano fosse morto ma dalla cella frigorifera il moribondo ha aperto gli occhi. Succede ancora una volta in India, paese da cui provengono a decine segnalazioni di questo genere. E ancora una volta c’è da registrare la fretta per le esequie quando la salma non è ancora stata ufficializzata come tale. Intanto siamo a Tamil Nadu, in India, e l’uomo rimasto dentro una bara in una cella frigorifera si chiama Balasubramanian Kumar. Il 74enne era malato da tempo e viveva oramai a letto da mesi. Il fratello che vive con lui ha improvvisamente rilevato che non respirava più e ha sentenziato la dipartita. Una diagnosi alquanto precoce perché una volta infilato il corpo nella cella frigorifera delle pompe funebri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pensavano fosse morto ma dallail moribondo ha aperto gli occhi. Succede ancora una volta in India, paese da cui provengono a decine segnalazioni di questo genere. E ancora una volta c’è da registrare la fretta per le esequie quando la salma non è ancora stata ufficializzata come tale. Intanto siamo a Tamil Nadu, in India, e l’uomo rimasto dentro una bara in unasi chiama Balasubramanian Kumar. Il 74enne era malato da tempo e viveva oramai a letto da mesi. Ilche vive con lui ha improvvisamente rilevato che non respirava più e ha sentenziato la dipartita. Una diagnosi alquanto precoce perché una volta infilato il corpodelle pompe funebri ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Litigano per una donna: muore un giovane di 26 anni a Camporeale La Repubblica ULTIM’ORA: Tragedia a Porto d’Ascoli, donna di 83 anni muore investita da un furgone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragico incidente questa mattina lungo la Statale 16 a Porto d’Ascoli. Una donna di 83 anni è infatti deceduta dopo essere stata urtata da un furgoncino. E’ accaduto in via ...

Incidente a Sanremo, l’auto finisce in una scarpata e fa volo di 40 metri: Alberto muore a 26 anni

La vittima è un ragazzo di 26 anni, Alberto Lupinetti, che è finito con la sua auto in una scarpata, per cause che sono ancora in via di accertamento, facendo un volo di circa 40 metri. Salva la ...

