Movida | la rabbia di bar e ristoranti per i comportamenti scellerati di alcuni

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli imprenditori e gestori di locali e"sono davvero arti ", perché "fa male vedere come idistiano facendo ripiombare in un incubo ancora peggiore ...

dadign8 : Leggere articoli : CONTROLLI ANTI MOVIDA mi fa una rabbia indescrivibile -

Ultime Notizie dalla rete : Movida rabbia

La Nazione

Il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani: "Giusti i provvedimenti restrittivi, ma è la sconfitta del senso civico" ...Gestori rassegnati: «Siamo in balìa degli eventi, fa rabbia invitare i clienti a non entrare quando i tavoli sono occupati». in viale 4 Novembre si sono già adeguati ...