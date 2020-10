Miley Cyrus: stanotte su MTV l'evento speciale con protagonista la popstar (Di venerdì 16 ottobre 2020) Miley Cyrus protagonista, stanotte su MTV all'1:00, dell'edizione speciale del format MTV Unplugged per la prima volta 'at home'. Miley Cyrus sarà la protagonista, stanotte su MTV dell'evento speciale all'interno del format storico MTV Unplugged che, ancora una volta nella sua storia, si reinventa per venire incontro alle esigenze del pubblico e degli artisti in questo strano anno 2020. Miley Cyrus Backyard Sessions sarà visibile a livello mondiale venerdì 16 ottobre alle 19.00 in esclusiva su MTV negli Stati Uniti. In Italia andrà in onda in prima tv assoluta stanotte all'1.00 su MTV MUSIC (canali 131 e 704 di Sky) e alle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)su MTV all'1:00, dell'edizionedel format MTV Unplugged per la prima volta 'at home'.sarà lasu MTV dell'all'interno del format storico MTV Unplugged che, ancora una volta nella sua storia, si reinventa per venire incontro alle esigenze del pubblico e degli artisti in questo strano anno 2020.Backyard Sessions sarà visibile a livello mondiale venerdì 16 ottobre alle 19.00 in esclusiva su MTV negli Stati Uniti. In Italia andrà in onda in prima tv assolutaall'1.00 su MTV MUSIC (canali 131 e 704 di Sky) e alle ...

mtvitalia : Miley Cyrus che canta 'Gimme More' di Britney Spears sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi ???? #MTVUnplugged… - mtvitalia : Niente, volevamo solo ricordarti che domani hai un appuntamento con Miley Cyrus ?? #MTVUnplugged #BackyardSessions… - SkyTG24 : Miley Cyrus omaggia Britney Spears con l'esibizione di Gimme More - crvelsvmmers : com'è che scopro solo adesso che cara delevingne e miley cyrus sono state insieme per due anni? - marcobottino95 : RT @Radio105: Miley non ha mai fatto mistero della sua ammirazione verso Britney! @MileyCyrus @britneyspears #MileyCyrus #BritneySpears #… -

