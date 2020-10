MI RITORNI IN MENTE – Milan-Atalanta 9-3 e i trionfi di Alonso e Button (Di venerdì 16 ottobre 2020) 15 ottobre Nasce a Rouen (Francia) nel 1977 l’ex attaccante della Juventus David Trezeguet, compie 52 anni il Commissario Tecnico della nazionale francese Didier Deschamps nato a Bayonne ( Francia) nel 1968. Tanti auguri anche al centrocampista dell’Arsenal Mesut Ozil (Gelsenkirchen 1988). Nel 2000 Roberto Locatelli su Aprilia vince il Gran Premio motociclistico del Giappone sul circuito di Montegi conquistando così con una gara d’anticipo il titolo mondiale nella classe 125 (il titolare del team è Vasco Rossi). Nel 1972 si gioca allo stadio San Siro la partita Milan-Atalanta valida per la terza giornata di Serie A 1972/1973, il match termina 9-3 per i rossoneri: nella squadra allenata da Cesare Maldini segnano Pierino Prati (tripletta), Alberto Bigon (doppietta), Gianni Rivera (doppietta), Romeo Benetti e Luciano ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) 15 ottobre Nasce a Rouen (Francia) nel 1977 l’ex attaccante della Juventus David Trezeguet, compie 52 anni il Commissario Tecnico della nazionale francese Didier Deschamps nato a Bayonne ( Francia) nel 1968. Tanti auguri anche al centrocampista dell’Arsenal Mesut Ozil (Gelsenkirchen 1988). Nel 2000 Roberto Locatelli su Aprilia vince il Gran Premio motociclistico del Giappone sul circuito di Montegi conquistando così con una gara d’anticipo il titolo mondiale nella classe 125 (il titolare del team è Vasco Rossi). Nel 1972 si gioca allo stadio San Siro la partitavalida per la terza giornata di Serie A 1972/1973, il match termina 9-3 per i rossoneri: nella squadra allenata da Cesare Maldini segnano Pierino Prati (tripletta), Alberto Bigon (doppietta), Gianni Rivera (doppietta), Romeo Benetti e Luciano ...

GammaStereoRoma : Lucio Battisti - Mi ritorni in mente - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Lucio Battisti - Mi ritorni in mente -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - anthoslogos : RT @anthoslogos: La bellezza della lingua italiana, che dialoga con ogni tempo: come quando Petrarca scrisse a Laura 'Tornami a mente' e Lu… - anthoslogos : La bellezza della lingua italiana, che dialoga con ogni tempo: come quando Petrarca scrisse a Laura 'Tornami a ment… - calciocesenafc : MI RITORNI IN MENTE | PUNTATA 1??0??3?? ?? Il 14 ottobre 2018, dopo due gare in campo neutro, il nuovo Cesena debut… -

Ultime Notizie dalla rete : RITORNI MENTE Lucio Battisti, La storia di Mi ritorni in mente R3M