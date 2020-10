Marano | assalto armato al distributore | rapina in dieci secondi Caccia alla Panda bianca

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ennesimoai distributori di carburante dell’area nord. Ieri sera duetori hanno preso di mira ilMigliaccio in via Castel Belvedere a, nei pressi della rotonda Belvedere, al confine con il comune di Qualiano e Villaricca.aldi via Castel Belvedere I malviventi sono entrati in azione intorno alle … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.