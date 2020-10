LIVE Moto2 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | tutto è pronto per la FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Sono 40 i minuti a disposizione per la FP2. Attenzione come sempre ai limiti del tracciato, ogni abuso è punti con l’annullamento del giro. 15.01 Luca Marini e Fabio Di Giannantonio sembrano aver recuperato quasi completamente i danni di Le Mans. Ricordiamo che i nostri due connazionali hanno avuto dei problemi in seguito a due rovinose scivolate. 14.58 Alla vigilia della seconda sessione di libere, l’uomo da battere è Sam Lowes. Il britannico ha dominato la scena questa mattina, un turno che ha visto i primi 3 racchiusi in 58 millesimi! 14.55 La classifica dei tempi della FP1: 1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 290.5 1’53.391 2 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.9 1’53.443 0.052 / 0.052 3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up ...