LIVE Giro d’Italia 2020 | Cervia-Monselice in DIRETTA | i corridori sono partiti | li attende una tappa insidiosa

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00! 3⃣… 2⃣… 1⃣… via!#pic.twitter.com/hHElnGzh0W —d'Italia (@ditalia) October 16,11.56 Lasta per cominciare Go! Go! Go! #pic.twitter.com/wqk67bCmMZ —d'Italia (@ditalia) October 16,11.48 Peter Sagan è arrivato alla partenza @petosagan #pic.twitter.com/P457tZrd42 —d'Italia (@ditalia) October 16,11.41 Non dovrebbe avere problemi a difendere la maglia rosa, oggi, Joao Almeida The Maglia Rosa – @JooAlmeida98 ...