Le quattro vite misteriose dell’idrogeno. L'analisi di Eni Datalab

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Incolore, inodore e insapore, come l’acqua di cui fa parte, più leggero dell’aria, potentissimo, azionista di maggioranza col 75 per cento della materia e delle stelle, tra cui il Sole. L’idrogeno è un gas che si trova raramente da solo in natura, eppure è l’elemento più presente nell’universo. Difficile da estrarre, va considerato un vettore per il trasporto e lo stoccaggio di energia e non come una fonte primaria.Al momento si usa soprattutto nell’industria, attraverso un processo di conversione del gas naturale con produzione di anidride carbonica e quando è così si definisce idrogeno grigio. Se a questo si aggiunge la tecnologia di cattura e stoccaggio di CO2 si ottiene il decarbonizzato idrogeno blu. Dal carbone, attraverso la gassificazione, arriva ancora l’idrogeno marrone, ma è ...