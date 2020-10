I pediatri: “La scuola è il posto più sicuro, il problema è la socialità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “La scuola è il posto più sicuro perché ci sono regole precise e c’è chi le fa rispettare“. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, lo ribadisce ai microfoni del Tg3 commentando i dati sui contagi diffusi dal ministero dell’Istruzione a un mese dalla riapertura dell’anno scolastico. Al 10 ottobre, secondo il monitoraggio condotto dal dicastero guidato da Lucia Azzolina, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “La scuola è il posto più sicuro perché ci sono regole precise e c’è chi le fa rispettare“. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, lo ribadisce ai microfoni del Tg3 commentando i dati sui contagi diffusi dal ministero dell’Istruzione a un mese dalla riapertura dell’anno scolastico. Al 10 ottobre, secondo il monitoraggio condotto dal dicastero guidato da Lucia Azzolina, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi).

