Federica Pellegrini distrutta dal pianto | “Ho il Covid-19 | dolore alla testa…”

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - ValentinoNatal4 : RT @amodeomatrix: Valentino Rossi tra i motociclisti. Federica Pellegrini tra le nuotatrici. Cristiano Ronaldo tra i calciatori. Flavio Bri… - vitaindiretta : Federica Pellegrini in lacrime su Instagram: 'Sono positiva. Ho appena ricevuto la brutta notizia. Questo e tanto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Il ‘Dottore’ ha usato la sua consueta ironia per parlare della sua positività al Covid-19, sottolineando come il virus abbia colpito i più grandi sportivi Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, ...Roberta Rei de Le Iene ha annunciato a mezzo social di essere risultata positiva al Coronavirus. La giornalista si trovava già in isolamento fiduciario da quando era entrata in contatto con un caso po ...