DayDreamer, la triste confessione di Can Yaman: “Non mi è andata bene…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Can Yaman e il successo con DayDremer – Le Ali del Sogno Qualche settimana fa Can Yaman ha fatto felici molte fan italiane perché è stato ospite a Verissimo e C’è Posta per Te, la cui sorpresa vedremo a gennaio. Nel frattempo il protagonista maschile di DayDremer – Le Ali del Sogno ha rilasciato alcune interviste a magazine del nostro Paese, come il periodico Chi e DiPiù Tv. Tanti credono che la vita sentimentale del bel 30enne turco sia serena e felice. Purtroppo non è così, infatti il suo trascorso non è fatto tutto di rose e fiori. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che la sfera amorosa non combacia con quella vissuta da Can Divit, l’affascinante fotografo della serie tv di Canale 5. “Dal punto di vista sentimentale non mi è andata poi tanto bene ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cane il successo con DayDremer – Le Ali del Sogno Qualche settimana fa Canha fatto felici molte fan italiane perché è stato ospite a Verissimo e C’è Posta per Te, la cui sorpresa vedremo a gennaio. Nel frattempo il protagonista maschile di DayDremer – Le Ali del Sogno ha rilasciato alcune interviste a magazine del nostro Paese, come il periodico Chi e DiPiù Tv. Tanti credono che la vita sentimentale del bel 30enne turco sia serena e felice. Purtroppo non è così, infatti il suo trascorso non è fatto tutto di rose e fiori. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che la sfera amorosa non combacia con quella vissuta da Can Divit, l’affascinante fotografo della serie tv di Canale 5. “Dal punto di vista sentimentale non mi èpoi tanto bene ...

