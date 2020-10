Covid, bocciata l’immunità di gregge: per 80 scienziati non ferma il virus (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un errore pericoloso, non supportato da evidenze scientifiche. L’immunità di gregge non è la soluzione per bloccare la circolazione del coronavirus. Per 80 scienziati, che hanno pubblicato una lettera aperta sulla rivista Lancet, bisogna tenere sotto controllo la diffusione del virus con regole da rispettare per proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare così nuovi lockdown. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un errore pericoloso, non supportato da evidenze scientifiche. L’immunità di gregge non è la soluzione per bloccare la circolazione del coronavirus. Per 80 scienziati, che hanno pubblicato una lettera aperta sulla rivista Lancet, bisogna tenere sotto controllo la diffusione del virus con regole da rispettare per proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare così nuovi lockdown.

